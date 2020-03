Phil Foden (19 ans) va changer de dimension. Pépite couverte par Pep Guardiola à Manchester Ciy, le milieu de terrain offensif anglais fait bonne impression quand le technicien espagnol lui donne du temps de jeu avec les Skyblues. Apparu à 25 reprises toutes compétitions confondues (10 titularisations), l’international Espoirs, passé par toutes les équipes de jeunes des Three Lions, a délivré 7 passes décisives et inscrit 3 buts cette saison. Et ses bonnes performances pourraient lui ouvrir les portes de l’équipe nationale A.

Selon les informations du Telegraph, Phil Foden devrait être appelé par Gareth Southgate pour affronter l’Italie (27 mars) et le Danemark (31 mars) lors du prochain rassemblement des demi-finalistes de la Coupe du Monde 2018. Phil Foden espère avoir sa chance lors de ces rencontres amicales pour prouver, en plus de sa forme avec City, qu’il a sa place pour disputer l’Euro 2020. Le joueur formé par les Citizens, qui n’a pas l’intention de quitter l’Etihad Stadium, sera en tout cas bientôt fixé pour la dernière échéance de l’Angleterre avant le Championnat d’Europe.