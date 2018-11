Le 20 novembre prochain l’Argentine affrontera le Mexique pour un match amical. Sur les trois derniers rendez-vous entre les deux nations, les débats sont équilibrés puisque l’Argentine en a remporté un (3-1), a concédé le nul (2-2) et s’est inclinée (0-1) contre les Mexicains. Pour se relancer après la défaite contre le Brésil (0-1), Lionel Scaloni a sélectionné une liste de 30 joueurs.

Et pour ce match amical, le sélectionneur argentin a choisi d’appeler Giovani Lo Celso, qui revit depuis son prêt au Betis Séville. Mauro Icardi, Lautaro Martinez et Paulo Dybala sont bien dans la liste. Seulement, Angel Di Maria n’est toujours pas appelé par le sélectionneur argentin. A noter également la sélection de l’ancien lyonnais Emanuel Mammana et celle du joueur des Spurs Erik Lamela.