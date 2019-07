« Nous ne devions pas faire partie de cette corruption, de ce manque de respect pour la Coupe entière. Nous étions là pour plus. La corruption, les arbitres et tout ce qui ne permet pas aux gens de participer au football, le spectacle, ça le gâche un peu. Il ne fait aucun doute que tout est fait pour le Brésil, j’espère que le VAR et l’arbitre n’influenceront pas la finale et que le Pérou pourra concourir normalement. » Après la victoire de l’Argentine face au Chili samedi soir lors de la petite finale de la Copa America (2-1), Lionel Messi n’a pas gardé sa langue dans sa poche. Victime d’une expulsion très dure après un accrochage avec Gary Medel, le capitaine de l’Albiceleste s’est donc lâché en zone mixte.

Mais avec de telles déclarations, l’attaquant du FC Barcelone est dans de beaux draps. La CONMEBOL, la confédération sud-américaine de football, devrait en effet sévir dans les prochains jours, après avoir déjà qualifié les déclarations de Lionel Messi « d’inacceptables » dans un communiqué. Selon le règlement (à retrouver ici) de cette dernière, le joueur âgé de 32 ans risque deux ans de suspension. S’il venait à être sanctionné de cette durée, Lionel Messi pourrait donc faire une croix sur la sélection. Ce dernier manquerait ainsi les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 mais également la prochaine Copa America, qui se déroulera en 2020 en Argentine et en Colombie.

L’article 7 du règlement de la CONMEBOL :

