Jeune pousse du Feyenoord Rotterdam, Orkun Kökçü (17 ans) a étonné tout son monde le week-end dernier, pour son premier match en Eredivisie. Le milieu de terrain néerlandais a inscrit un but et délivré une passe décisive en seulement 45 minutes, lors de la victoire des siens contre le FC Emmen (4-1). Il a également marqué en Coupe des Pays-Bas en septembre dernier, face au VV Gemert.

Des performances qui ont attiré l’œil des dirigeants d’Arsenal. Selon le Daily Mail, des scouts étaient déjà présents lors de cette fameuse rencontre de championnat pour le superviser. Cependant, ce n’était pas le seul club présent : des émissaires du Borussia Dortmund et du PSV Eindhoven ont également pris des notes. À ces clubs, on peut ajouter Manchester City, Chelsea, Tottenham et le PSG, qui ont également manifesté un intérêt. La concurrence s’annonce ardue.