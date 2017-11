Absent depuis plus d’un an en raison d’une maudite blessure au tendon d’Achille, Santi Cazorla, 32 ans, doit commencer à se demander s’il reverra un jour les terrains. Non sélectionné par Arsenal cette saison pour les matches de Premier League, le milieu central espagnol a révélé une nouvelle mauvaise nouvelle...

« En raison d’une douleur au tendon que je traîne depuis plusieurs jours, j’ai dû repasser par la salle de l’opération. Ma date de retour doit encore être prolongée. Je garde l’enthousiasme et l’envie de revenir pour m’amuser avec ma plus grande passion, le football ».