Laurent Koscielny voit enfin le bout du tunnel. Blessé gravement en mai dernier, le défenseur central a manqué la coupe du Monde avec l’équipe de France, mais les premiers pays aussi d’Unai Emery à Arsenal.

Mais ce temps est désormais révolu. En effet, Unaï Emery a annoncé que l’international tricolore allait début l’ultime phase de poule de la Ligue Europa ce jeudi entre les Gunners et Qarabag.

BREAKING : Unai Emery confirms Laurent Koscielny will make first start since May in Arsenal’s Europa League match against Qarabag on Thursday. #SSN pic.twitter.com/WutjwsdrmL

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 12 décembre 2018