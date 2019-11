Sur sa pelouse de l’Emirates Stadium, Arsenal accueillait ce jeudi soir l’Eintracht Francfort pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules de Ligue Europa (groupe F). Mais dans cette rencontre, les Gunners ont chuté (1-2). Ces derniers en sont désormais à sept matches sans victoire toutes compétitions confondues. Menacé, Unai Emery s’est exprimé rapidement après la partie. L’occasion de rappeler l’objectif principal dans cette C3.

« Oui, ce n’est pas notre période mais en Europa League, on est encore premiers (avec un point d’avance sur le club allemand, ndlr). Le but, c’est de gagner le prochain match et finir en tête de ce groupe pour le prochain tour. Ensuite, il faut gagner, reprendre de la confiance aussi. Il fallait être régulier en deuxième période pour imposer notre jeu et marquer ce deuxième but mais on n’a pas réussi à le faire », a analysé l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain dans les couloirs du stade londonien. Reste désormais à savoir si le coach de 48 ans sera encore sur le banc des Gunners dans deux semaines pour ce match contre le Standard de Liège.