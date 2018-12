Peu souvent titularisé par Unai Emery à Arsenal, Mesut Özil n’est plus franchement désiré chez les Gunners, malgré ses 4 buts et 2 passes décisives en 14 matches, toutes compétitions confondues. Et alors que le mercato hivernal ouvre le 1er janvier, l’Allemand pourrait faire ses valises et quitter l’Emirates Stadium, selon Bild.

En effet, le milieu de terrain intéresse fortement la formation d’Istanbul, Basaksehir. Un club soutenu... par le Président de la Turquie Recep Tayyip Erdoğan, dont une photo avec le joueur avait suscité la polémique en Allemagne avant la Coupe du Monde. Alors qu’un prêt est probable cet hiver, un départ chez l’actuel leader de Süper Lig n’a pas encore été discuté, bien que le président du club stambouliote aimerait le faire venir : « Mesut Özil est un joueur très précieux. J’espère qu’un jour nos chemins se croiseront à Basaksehir. S’il veut être avec nous, nous ferions n’importe quoi pour le récupérer. » Un transfert qui serait éminemment politique.