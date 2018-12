Cette saison, Arsenal et Unai Emery luttent pour le haut de tableau. A cinq points de Tottenham, 3e, les Gunners veulent à tout prix revenir dans la partie et mettre en difficulté les deux équipes londoniennes classées avant. Et le mercato hivernal, qui arrive à grands pas, pourrait permettre à Arsenal de se renforcer. Seulement, dans le sens des départs, l’un des cadres des Gunners pourrait être prêté... Selon le Times, Mesut Özil pourrait être sacrifié par Unai Emery, qui a refusé de confirmer que l’Allemand faisait partie de ses plans sur le long terme.

C’est ainsi qu’il pourrait être sur la liste des prêts pour le prochain mercato. Lui qui pourrait décider de quitter le club en raison de son temps de jeu bénéficierait déjà d’une touche puisque l’Inter Milan est à l’affût. Cependant, plus tard dans la journée, Emery a démenti lors d’un point presse son intention de prêter l’Allemand. « Chaque joueur doit avoir une bonne mentalité pour nous aider. Il peut nous offrir ses qualités et ses caractéristiques. Nous avons besoin de Mesut Özil. Je lui ai dit ce que nous attendions de lui. Il a la volonté de nous aider. »