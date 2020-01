Alexandre Lacazette (28 ans) n’y arrive plus depuis plusieurs matches. L’international français, recruté à l’OL pour 53 M€ en 2017, n’a plus marqué le moindre but depuis le 12 décembre dernier, lors d’un match nul sur la pelouse du Standard de Liège (2-2) en Ligue Europa. Le natif de Lyon est même muet en Premier League depuis le 5 décembre (défaite 1-2 face à Brighton, 15e journée), soit lors des 8 dernières rencontres, et ne compte que 5 réalisations (plus 2 passes décisives) en 15 apparitions en championnat.

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur réalisateur d’Arsenal en Premier League (14 buts), a vu sa suspension de trois matches confirmée suite à son carton rouge reçu samedi sur la pelouse de Crystal Palace (1-1), les questions autour de la période de disette que traverse Alexandre Lacazette ont forcément fusé lors de la conférence de presse de Mikel Arteta, ce mercredi : « comment je peux aider Lacazette à retrouver le chemin des filets ? On peut l’aider en lui parlant et lui donnant confiance, mais ce ballon doit terminer au fond des buts. Je pense que c’est le meilleur remède pour les attaquants. Nous devons essayer de mettre Laca dans des positions où il aura autant d’opportunités que possible dans un match pour marquer », a lâché le technicien espagnol, dans des propos rapportés par le site officiel d’Arsenal. Pour tenter de briser cette mauvaise série, les Gunners et Alexandre Lacazette accueilleront ce samedi le très surprenant promu Sheffield, qui avait battu les Gunners lors du match aller (1-0).