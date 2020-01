Ce soir, dans le cadre de la 21 e journée de Premier League, Arsenal s’est imposé 2 buts à 0 contre Manchester United. Une victoire importante pour les Gunners et surtout pour un Nicolas Pépé très décrié jusque-là. Buteur et impliqué sur le second but londonien, l’Ivoirien a réagi après la rencontre.

« J’ai essayé de faire de mon mieux. Aujourd’hui, l’équipe a été solide, on a été généreux. On a fait des efforts tous ensemble. On n’a pas encaissé de but. Ça n’arrive pas tous les jours. Arteta a ramené sa vision du jeu. On court, on tacle ensemble. On est une équipe. On a montré de la solidarité », a-t-il déclaré au micro de Canal+.