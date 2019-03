Véritable choc de la 30e journée de Premier League, la rencontre entre Arsenal et Manchester United s’annonce fort intéressante. À domicile, les Gunners s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Bernd Leno dans les cages ainsi que Sokratis Paspathopoulos, Laurent Koscielny et Nacho Monreal en défense. Ainsley Maitland-Niles et Sead Kolasinac sont positionnés en tant que pistons tandis que Granit Xhaka et Aaron Ramsey prennent place au cœur du jeu. Mesut Özil évolue en soutien des attaquants, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette.

De son côté, Manchester United entend confirmer sa belle victoire face au Paris Saint-Germain (3-1) en milieu de semaine. Ole Gunnar Solskjaer décide de s’organiser dans un 3-4-1-2 hybride avec David De Gea dans les buts. Ashley Young, Chris Smalling et Victor Lindelöf se retrouvent en défense alors que Diogo Dalot et Luke Shaw évolue en tant que pistons. Fred et Nemanja Matic forment un double pivot tandis que Paul Pogba évolue un cran au-dessus. Marcus Rashford accompagne Romelu Lukaku sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Arsenal : Leno - Sokratis, Koscielny, Monreal - Maitland-Niles, Ramsey, Xhaka, Kolasinac - Özil - Aubameyang, Lacazette

Manchester United : De Gea - Young, Smalling, Lindelöf - Dalot, Matic, Fred, Pogba, Shaw - Lukaku, Rahsford