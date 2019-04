Après la Ligue des Champions, la Ligue Europa est à l’honneur ce jeudi soir. Et dans le cadre, également, des quarts de finale aller, Arsenal reçoit le Napoli à l’Emirates Stadium. Au tour précédent, les Gunners avaient éliminé le Stade Rennais, tandis que les Azzurri avaient fait la différence face au Red Bull Salzbourg. Pour cette rencontre, Unai Emery opte pour 3-4-3. Cech remplace Leno dans le but. Koscielny est aussi aligné en défense centrale, tandis que Torreira, Ramsey et Aubameyang sont également titulaires.

Dans les rangs napolitains, Carlo Ancelotti aligne un 4-4-2 avec trois changements par rapport au onze aligné contre le Genoa (1-1). Meret retrouve sa place dans les cages, tout comme Mario Rui à gauche de la défense. Insigne est également de retour comme titulaire et prend donc la place de Milik en attaque.

Les compositions officielles

Arsenal : Cech - Sokratis, Koscielny, Monreal - Matiland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac - Özil - Lacazette, Aubameyang

Napoli : Meret - Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui - Callejon, Allan, Fabian, Zielinski - Insigne, Mertens