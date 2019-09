Après avoir dépensé environ 150 M€ sur le marché des transferts cet été, dont 80 M€ rien que pour le seul Nicolas Pépé, Arsenal va sans doute se calmer cet hiver. C’est ce qu’affirme le directeur général du club, Vinai Venkatesham, au London Evening Standard ce mardi. D’après le dirigeant, les Gunners resteront à l’affût d’une bonne affaire mais le gros du travail a été effectué cet été.

« Nous avons été très agressifs sur ce créneau des transferts en signant un certain nombre de nouveaux joueurs pour lesquels nous sommes très enthousiastes. Nous avons ciblé principalement des jeunes joueurs qui, à notre avis, peuvent grandir et se développer avec nous au cours des prochaines années. Nous verrons quand janvier arrivera. Je dirais que nous considérons toujours la fenêtre de transferts estivale comme la période la plus stratégique. La fenêtre de janvier est celle où vous devez être un peu plus tactique, peut-être pour répondre à une blessure ou à une autre demande. Mais en réalité, notre travail se fait en été et nous sommes vraiment ravis de ce que nous avons fait » a affirmé Venkatesham. Arsenal est pour le moment 4e de Premier League avec 11 points en 6 matches.

