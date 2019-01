Le gardien de but tchèque Petr Cech a annoncé sur son compte Twitter qu’il prendra sa retraite à l’issue de la saison. « C’est ma vingtième année en tant que joueur professionnel, et je pense que c’est le bon moment pour annoncer que je partirai à la fin de la saison, a-t-il notamment indiqué. Je continuerai à travailler dur à Arsenal pour gagner un trophée de plus cette saison. »

Cette saison le gardien tchèque de 36 ans a joué douze matches toutes compétitions confondues sous les ordres d’Unai Emery. Outre avoir porté le maillot des Gunners, l’international (124 sélections) aura joué pour Chmel Blšany, le Sparta Prague, le Stade Rennais et Chelsea. Cech a tout gagné en Angleterre et détient un record, celui du nombre de Clean Sheet en Premier League, à savoir 202.