Les quarts de finale de la Ligue Europa se déroulaient hier soir avec notamment une alléchante affiche entre Arsenal et Naples. Et dans cette rencontre, ce sont les Gunners qui l’ont emporté (2-0) grâce à Ramsey et Koulibaly contre son camp. Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de RMC Sport, Petr Cech refuse de s’enflammer.

« On respecte la qualité de Naples, c’est une équipe en forme. En première période, on fait un match parfait, ensuite on devait défendre et être solidaires. On aurait pu mettre plus de buts, mais à 2-0, on prend un tel résultat. On est contents de notre prestation mais on sait que rien n’est joué, ce n’est pas encore fini », a ainsi déclaré le portier des Gunners.