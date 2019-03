Interviewé dans l’émission Breaking Sport, sur la chaîne RMC Sport, l’attaquant gabonais des Gunners d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a évoqué sa relation sur le terrain avec Alexandre Lacazette. Arrivé l’an passé dans le nord de Londres, six mois après l’attaquant français, l’attaquant aux 16 buts en Premier League cette saison s’est trouvé en Alexandre Lacazette un alter ego.

« C’était un peu inattendu mais ça se passe vraiment bien, c’est quelqu’un de vraiment gentil, très cool, on a un peu la même mentalité et surtout on adore se chambrer. C’est une belle entente, ça se passe très bien, aussi sur le terrain. On est contents. C’est une relation très saine. Peu importe qui marque, tout se passe très bien », a déclaré le crack lavallois, visiblement ravi.