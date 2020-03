Arrivé à Arsenal en 2016, Shkodran Mustafi vit une saison plutôt compliquée. Plus dans les plans d’Unai Emery chez les Gunners, le défenseur allemand a retrouvé un peu de temps de jeu sous les ordres de Mikel Arteta, qui a remplacé l’Espagnol sur le banc en décembre dernier. Cependant, le principal concerné joue peu, avec seulement huit matches de Premier League durant cet exercice. Son avenir est donc un peu flou alors que son contrat se termine en juin 2021. Mais pour le moment, l’ancien joueur du Valencia CF refuse de parler de son avenir alors que les joueurs sont confinés chez eux à cause de la pandémie de coronavirus.

« Je peux m’imaginer continuer à jouer pour lui (Mikel Arteta, ndlr). Mais nous ne savons toujours pas ce que l’avenir nous réserve. Il y a encore beaucoup de points d’interrogation. Nous sommes dans une situation où chacun s’inquiète de la situation actuelle et pas tellement de son avenir personnel. Tout d’abord, j’aimerais jouer au football à nouveau. C’est ce que nous ressentons tous, nous voulons retourner sur le terrain, a lâché Shkodran Mustafi à Sky Germany avant de poursuivre. Il est donc difficile de penser à mon avenir personnel. Aucun d’entre nous ne sait ce qui va se passer ensuite et quand nous pourrons rejouer. Donc une fois que nous aurons surmonté cette période difficile et que nous serons de retour sur le terrain, je pourrai réfléchir à ce genre de questions. Pour l’instant, je n’y pense pas. Le club a aussi des choses plus importantes à gérer aujourd’hui que mon avenir. »