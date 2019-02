Présent en conférence de presse avant le déplacement à Huddersfield samedi, Unai Emery reste convaincu que son équipe peut accrocher le Big Four en fin de saison. Et ce malgré l’absence de victoire à l’extérieur pour Arsenal depuis novembre dernier. Un constat qui n’inquiète pas pour autant le manager des Gunners.

« Je suis ma première critique. Nous pouvons atteindre le top 4, mais nous savons que ça ne sera pas simple. Nous sommes forts à domicile, mais je pense que nous devons faire mieux à l’extérieur. Nous avions bien commencé, nous sommes en train de changer notre mentalité pour prendre plus de points à l’extérieur. Mais nous devons retrouver notre confiance et performer. Nous savons aussi que défensivement nous devons faire mieux. Nous avons essayé de jouer avec trois et deux centraux. Il faut rester calmes et continuer à travailler, » a expliqué le technicien espagnol.