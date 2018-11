Victime d’une rupture du talon d’Achille le 3 mai dernier lors de la demi-finale retour de Ligue Europa entre l’Atlético de Madrid et Arsenal, Laurent Koscielny est toujours sur le retour. Le défenseur français travaille dur pour revenir sur les pelouses, alors que les Gunners défient ce jeudi le Sporting CP en C3 (21h). Interrogé au sujet du joueur de 33 ans lors de la conférence de presse d’avant-match, Unai Emery a donné des nouvelles du natif de Tulle, qui progresse très bien.

« Le plus important est de savoir comment il se sent chaque jour. Il peut se sentir mieux à chaque entraînement avec nous et pour lui. Avec calme, il est plus près, plus proche d’être avec nous dans les matches de compétition. Pour le moment, nous sommes heureux avec lui. Il se sent bien et après quelques mois sans entraînement avec l’équipe, je pense que le plus important est qu’il est tous les jours avec nous et qu’il s’améliore chaque jour. Après la pause internationale, nous allons réfléchir à la manière de continuer à travailler et de comment il peut débuter les matches », a lâché l’ancien technicien du Paris Saint-Germain.