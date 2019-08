Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans) et Alexandre Lacazette (28 ans) font les beaux jours d’Arsenal. Le premier a été recruté pour 63 millions lors du dernier jour du mercato hivernal 2018 tandis que le second a été recruté pour environ 60 millions d’euros en juillet 2017. La saison dernière, les deux attaquants sont à l’origine de 48 buts à eux-deux toutes compétitions confondues. Ils sont tous les deux également à l’origine de l’ensemble des buts d’Arsenal depuis la reprise du championnat (3 buts, 2 pour le Gabonais et 1 pour le Français). L’occasion pour Arsenal de vouloir les récompenser.

Selon le Daily Mail, les Gunners souhaiteraient proposer une hausse automatique de salaire en cas de retour en Ligue des Champions, qu’ils n’ont plus disputé depuis la saison 2016-2017. Les deux font déjà partie des revenus les plus élevés du club : Lacazette gagne environ 150 000 euros par semaine et Aubameyang quasiment 220 000 par semaine. Vendredi dernier, leur entraîneur Unai Emery a déclaré : « Bien sûr, pour nous, ce sont des acteurs très importants et leurs contrats doivent être dans le même équilibre ».

