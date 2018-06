La Radio Grenal, média brésilien, annonce que le FC Barcelone et le Grêmio Porto Alegre sont tombés d’accord pour le transfert d’Arthur (21 ans) soit effectif dès cet été.

Le milieu de terrain auriverde ferait ses adieux ce lundi à ses partenaires. Pour rappel, le Barça et le Grêmio s’étaient déjà entendus sur le montant de l’opération il y a quelques mois : 30 M€ + 9 M€ de bonus.

#Grêmio | Arthur se despedirá do clube na segunda-feira. Barcelona e Grêmio chegaram a um acordo para que o atleta torne-se jogador catalão já no meio de 2018. (via @jeremiaswernek)

— rádio grenal (@rdgrenal) 21 juin 2018