Après sa défaite contre l’AS Saint-Etienne dimanche soir (0-1), l’AS Monaco va tenter de se racheter samedi soir lors de la réception du Dijon FCO au Stade Louis-II (20h, 13e journée de Ligue 1). Pour ce match, Leonardo Jardim a donc convoqué 18 joueurs, et le technicien portugais enregistre un retour de poids.

Absent contre l’OM en Coupe de la Ligue BKT et face aux Verts en championnat à cause d’une blessure aux adducteurs, Islam Slimani est en effet de retour dans le groupe asémiste. Le club de la Principauté pourra donc compter sur l’un de ses meilleurs éléments offensifs, puisque l’international algérien a déjà marqué 5 buts et délivré 7 passes décisives en 8 apparitions.