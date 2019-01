Dix-neuvième de Ligue 1 après la première partie de saison, l’AS Monaco a pour objectif de se renforcer lors de ce mercato hivernal. Et le club de la Principauté vient d’enregistrer sa première recrue en la personne de Naldo. Le défenseur brésilien âgé de 36 ans arrive de Schalke 04 (Allemagne) et a signé un contrat d’un an et demi avec les Asémistes. Suite à l’officialisation du transfert, Vadim Vasilyev s’est alors exprimé dans le communiqué du club, et le vice-président de l’ASM s’est réjoui de l’arrivée du Brésilien.

« Bienvenue à Naldo, un défenseur doté d’une grande expérience au plus haut niveau et remarqué pour ses qualités de meneur d’hommes. Nous sommes convaincus que son profil sera un atout important dans notre volonté de renforcer rapidement l’effectif », a déclaré l’homme d’affaires russe ce jeudi. À 36 ans et avec déjà une longue carrière derrière lui, Naldo tentera en effet d’apporter son expérience au groupe monégasque.