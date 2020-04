Bien qu’elle ne soit pas encore assez régulière au niveau des résultats, l’AS Monaco affiche un meilleur visage depuis la prise de poste de Robert Moreno en fin d’année 2019. L’ex-sélectionneur de la Roja amène sa touche personnelle à une équipe parfois en manque de confiance. Il était même capable de tenir le PSG en échec au Parc des Princes pour sa première en Ligue 1 (3-3, 12 janvier).

Le technicien de 42 ans peut être l’homme de la situation pour retrouver à nouveau les sommets dans les mois à venir. Le prince Albert II de Monaco en est persuadé, il s’est confié au quotidien l’Équipe : « je n’ai pas encore eu le plaisir de rencontre Robert Moreno mais c’est un jeune entraîneur qui a de bonnes idées, du charisme et une bonne énergie. Il avait commencé à amener quelque chose de plus positif et un jeu beaucoup plus séduisant que celui de la première partie de saison. Il faut lui laisser le temps de mettre les choses en place. » L’AS Monaco est actuellement neuvième de Ligue 1, à un point du Stade de Reims, cinquième.