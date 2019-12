Battu par le LOSC cette semaine lors des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue BKT (0-3), l’AS Monaco a pris sa revanche ce samedi en écrasant les Dogues sur le score de 5-1 en Ligue 1 (19e journée). Malgré tout, l’avenir de Leonardo Jardim, sous contrat jusqu’en juin 2021, est sur toutes les lèvres. Présent sur Canal + après la rencontre, le coach portugais a en tout cas expliqué qu’il serait encore là l’année prochaine.

« Je ne sais pas… Avec toute cette brouille, je suis encore entraîneur aujourd’hui, je vais aller en vacances et je vais revenir. S’il se passe quelque chose, ce n’est pas moi qui déciderait. (...) Je n’ai pas parlé avec le président depuis longtemps. Avec Oleg non plus, il avait beaucoup d’affaires cette semaine », a déclaré l’entraîneur de l’ASM. De son côté, le vice-président du club du Rocher, Oleg Petrov, a esquivé le sujet : « comme je l’ai dit, pas de question ce soir… » Rendez-vous donc en 2020.