Le 27 janvier dernier, l’AS Monaco annonçait me retour de Leonardo Jardim comme entraîneur pour prendre la place de Thierry Henry, qui n’a tenu que quatre mois sur le banc asémiste. Et depuis la nomination du technicien portugais, Naldo n’a plus foulé les pelouses. Suspendu, le défenseur brésilien a en effet manqué quatre matches avant d’être placé sur le banc. Et le changement d’entraîneur n’y est pas pour rien.

Alors qu’il avait la confiance de Thierry Henry, Naldo doit désormais faire ses preuves auprès de Leonardo Jardim, qui titularise souvent la paire Kamil Glik-Benoît Badiashile en défense centrale. Et la nouvelle recrue monégasque attend son heure. « Thierry Henry avait une très grande confiance en moi. Après son renvoi, tout était soudainement différent. Quand le nouvel entraîneur est arrivé, j’étais toujours suspendu et l’équipe a bien joué. Nous n’avons pas perdu en quatre matches, nous en avons même gagné trois. Maintenant, j’attends l’occasion de me montrer à nouveau », a-t-il lâché dans un entretien accordé à DeichStube.