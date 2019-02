Pour le dernier match de cette 26e journée de Ligue 1, l’AS Monaco (17e, 22 points) reçoit ce soir l’Olympique Lyonnais (3e, 46 unités) au stade Louis-II. Auteur de trois matches sans défaite (2 victoires, 1 nul), le club du Rocher espère poursuivre sa série et s’éloigner de la zone rouge. De son côté, la formation rhodanienne reste sur un match nul et vierge face au FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des Champions, et un succès contre Guingamp en L1 (2-1). Et avec le match nul du LOSC à Strasbourg vendredi (1-1), l’OL a l’occasion de revenir à deux points des Dogues, actuellement deuxièmes.

Côté monégasque, Leonardo Jardim s’appuie une nouvelle fois sur un 4-2-3-1 et fait confiance aux mêmes joueurs qui avaient débuté contre les Canaris le week-end dernier. Sur le plan offensif, Radamel Falcao est notamment épaulé par le trio Gelson Martins-Aleksandr Golovin- Rony Lopes. Arrivé cet hiver, Adrien Silva connaît sa deuxième titularisation avec l’ASM. Dans les rangs lyonnais, Bruno Genesio décide d’innover avec un 4-3-3. En l’absence de Nabil Fekir, le coach lyonnais aligne Bertrand Traoré, Moussa Dembélé et Martin Terrier. Lucas Tousart se positionne lui derrière Tanguy Ndombele et Houssem Aouar au milieu. Memphis Depay est donc remplaçant.

Les compositions officielles

AS Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, B. Badiashile, Ballo-Touré - Adrien Silva, Fabregas - G. Martins, Golovin, Rony Lopes - Falcao

OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal - Ndombele, Tousart, Aouar - Traoré, Dembélé, Terrier