Ce soir, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille ont livré un match fou qui s’est terminé sur un score de 4-3 en faveur des Phocéens. Heureux de ce résultat, Dimitri Payet est revenu sur la rencontre au micro de Canal + : « même si on a pas si mal démarré, on avait le ballon et on s’est fait contrer. On a rectifié cela très vite et on a gardé notre calme. On a mis quatre buts à l’extérieur et ça fait du bien. »

« Avec les victoires, la confiance revient. Même si on a eu un dernier quart d’heure de souffrance, on a été solidaires. Ce n’est pas toujours beau à voir, mais on a ramené les trois points, c’est important », a poursuivi le milieu offensif marseillais. Satisfait des résultats de son équipe, Dimitri Payet a aussi tenu à mettre en avant les progrès collectifs de l’OM : « on a fait une superbe préparation, on a mis du temps à se mettre en route, mais on est là. On est Marseille et on doit gagner tous les matches. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10