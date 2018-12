L’AS Monaco a perdu la finale du bas de tableau à Louis-II contre Guingamp (2-0). Malgré une première mi-temps marqué par plusieurs occasions, les Bretons l’ont emporté grâce d’abord à une ouverture du score de Marcus Thuram, bien trouvé par Blas. Ce dernier trouvait ensuite Nolan Roux pour le deuxième but.

À l’issue du match, Radamel Falcao a demandé au micro de BeIN Sport à ce que ses dirigeants recrutent. « À la fin, on perd et c’est terrible. Il faut travailler, on espère qu’au mois de janvier, on aura des joueurs. On a joué avec des joueurs de la CFA et ils ne peuvent pas supporter autant de pression. Monaco a besoin de joueurs », a ainsi déclaré le capitaine monégasque.