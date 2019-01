L’AS Monaco s’est imposé face à Canet en Roussillon dimanche après-midi en 32e de finale de la Coupe de France (0-1). En effet, les hommes de Thierry Henry l’ont emporté grâce à un but de Sylla en début de match (2e). Une victoire et un match qui ont permis à Roberto Navarro de battre un record de précocité.

En effet, le jeune espagnol de l’AS Monaco est devenu le plus jeune joueur à débuter en professionnel sous le maillot rouge et blanc à l’âge de 16 ans et 8 mois. Le joueur passé par le FC Barcelone devance Pietro Pellegri (16 ans et 10 mois) et Kylian Mbappé (16ans et 11 mois).