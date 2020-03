Prêté par Arsenal à l’AS Roma cette saison, Henrikh Mkhitaryan (31 ans) ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Alors qu’aucune option d’achat n’est incluse dans le deal, son contrat avec les Gunners court jusqu’en juin 2021 et Mikel Arteta lui a déjà ouvert la porte pour un éventuel retour à Londres. Mais les Giallorossi veulent conserver l’international arménien. Ce dernier semble également avoir une préférence.

Le Daily Mail explique que le numéro 77 du club de la Louve est tombé amoureux de la capitale italienne. De plus, son premier enfant est né à Rome un peu plus tôt dans le mois et il y a tissé des liens importants avec la ville. Ses performances avec la formation entraînée par Paolo Fonseca, qui apprécie beaucoup le joueur, lui ont également permis de retrouver le sourire cette saison (6 buts et 3 passes décisives en 13 matches de Serie A). Le quotidien britannique indique que Mkhitaryan a appelé Arsenal pour leur dire qu’il aimerait rester à l’AS Roma. Cela tombe bien, l’envie est réciproque. Mais pas à n’importe quel prix...