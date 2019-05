Hier matin, l’AS Roma a annoncé le départ de Daniele De Rossi à l’issue de la saison. Dans la foulée, le milieu de terrain italien s’est présenté en conférence de presse pour expliquer les dessous de cette décision. « J’ai pris la décision que le club allait prendre. J’ai presque 36 ans et je sais comment marche le football. Mais je ne voulais pas me détourner de notre course à l’Europe (...) La Roma et moi, nous nous sommes mutuellement choisis. Il y a énormément d’amour entre nous, à la fois maintenant et dans le futur... même si cet amour prendra une autre forme ». Une page se tourne donc pour lui comme pour la Louve après une union qui aura duré 18 ans. Un nouveau départ important pour l’écurie italienne après celui de Francesco Totti en 2017.

Ce dernier a d’ailleurs tenu à rendre hommage à son ancien coéquipier et ami sur son compte Twitter. « Aujourd’hui est un jour triste. Aujourd’hui, on ferme un autre chapitre de l’histoire de l’AS Roma, mais surtout de Rome. De notre Rome. Ces dernières années, nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, en devenant avant tout des hommes, puis des footballeurs et enfin des parents. Mais nous savions que ce moment arriverait tôt ou tard. Je veux juste te dire que tu as été et que tu resteras pour toujours mon frère de terrain. Je te souhaite le meilleur dans ce que tu feras, car je suis sûr que tu le feras bien, comme tout ce que tu as accompli jusqu’à présent. Je t’aime Dani ». Un bel hommage que De Rossi a dû apprécier.