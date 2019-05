L’ancien attaquant de l’AS Rome, Francesco Totti, retraité des terrains depuis 2017, devrait bientôt reprendre du service au sein du club italien. Comme le révèle la Gazzetta dello Sport, le Transalpin de 42 ans va être nommé au poste de directeur technique, et cela pourrait être officialisé dans les prochaines semaines.

Totti aura plusieurs missions, comme le choix des joueurs et le fait de gérer le lien entre l’entraîneur et la direction de la Louve. L’AS Rome avait tenté de le faire venir avec une autre légende du club, Daniele De Rossi, qui raccrochera les crampons en fin de saison. Mais ce dernier, en conflit avec sa direction, qui l’a poussé à prendre sa retraite cette année, veut au moins attendre un an avant de reprendre du service dans l’équipe de la capitale italienne.