Une page se tourne. Après vingt années de football professionnel, Ashley Cole (38 ans) a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. Le latéral gauche, passé par Arsenal, Chelsea ou encore l’AS Roma, sans contrat depuis la fin de saison dernière avec Derby County, a expliqué son choix de raccrocher les crampons.

« Après mûre réflexion, j’ai considéré qu’il était temps de ranger mes chaussures et de regarder devant, vers un nouveau chapitre de ma vie », a-t-il déclaré sur Sky Sport. Pour rappel, il a remporté la Ligue des champions avec Chelsea en 2012 et il compte 107 sélections avec les Three Lions.

Ashley Cole has announced his retirement from professional football live on Super Sunday. 107 England caps

3 x Premier League

7 x FA Cup

Champions League

Europa League

2 x UEFA Team of the Year What a career. pic.twitter.com/oaxKiWtiMQ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 18, 2019

