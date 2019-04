Objectif Europe pour l’ASSE qui peut se rapprocher très sérieusement de l’OL en cas de succès cet après-midi dans le Chaudron. De leur côté, les Girondins espèrent profiter de cette trente-deuxième journée pour enchaîner après un beau succès face à l’OM (2-0).

Face à Bordeaux, Jean-Louis Gasset se passe de Neven Subotic et lui préfère William Saliba. Décimés, les Girondins de Bordeaux devront eux composer sans Pablo, De Préville, Kalu, Tchouaméni et Cornelius... Des absences qui obligent Paulo Sousa à innover et à faire confiance aux jeunes Till Cissokho (19 ans) et Alexandre Lauray (22 ans).

Les compositions officielles

AS Saint-Etienne : Ruffier - Kolodziejczak, Saliba, Perrin , Debuchy - M’Vila, Cabella - Nordin , Beric, Khazri, Hamouma

Girondins de Bordeaux : Costil - Palencia, Kounde, Lauray, Cissokho, Sabaly - Otavio, Basic, Youssouf - Karamoh, Kamano