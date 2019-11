L’AS Saint-Etienne devait absolument l’emporter face à la Gantoise pour continuer à croire en une qualification pour les seizièmes de finale de Ligue Europa. Malheureusement, les Verts ne sont jamais parvenus à percer le coffre-fort belge. Un résultat nul 0-0 qui sonne donc le glas des espérances stéphanoises. Interrogé au micro de RMC Sport à l’issue de la rencontre, Claude Puel se montrait satisfait malgré l’élimination prématurée des siens de la compétition.

« Il y a des regrets, de la déception, mais pas au niveau de notre jeu ou de ce qu’on a pu entreprendre, c’était très intéressant. Il a manqué de l’expérience contre Oleksandria ou ce soir, en fin de match, alors qu’on est en supériorité numérique. Mais on est en train de construire quelque chose, avec de jeunes joueurs. On a beaucoup de blessés mais on arrive à tenir la route. C’était un match plein, on apprend beaucoup. Je ne suis pas satisfait du résultat, mais du contenu si, » a ainsi analysé le technicien stéphanois. L’ASSE retrouve les joutes hexagonales dimanche face au Stade Rennais dans le cadre de la 15ème journée de Ligue 1.