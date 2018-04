Tenu en échec au finish (1-1) par le PSG à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Etienne a réalisé une performance aboutie sur le plan collectif. Une prestation convaincante qui laisse augurer un avenir radieux pour les Verts. Interrogé à la fin du match, l’entraîneur stéphanois Jean-Louis Gasset exprimait sa satisfaction malgré l’égalisation parisienne en fin de match.

« Le sentiment dominant ? La fierté ! Nous avons livré un grand match. Le scénario est terrible pour nous, de marquer contre notre camp dans la dernière minute. Mais quand on ne met pas le deuxième but contre de tels adversaires, on reste en danger contre ces grands joueurs. Le vestiaire était abattu car les joueurs avaient rêvé de tomber le futur champion, » a ainsi commenté le technicien de l’ASSE.