Présent en conférence de presse ce jeudi, Jean-Louis Gasset a évoqué le déplacement périlleux de l’ASSE à Monaco samedi. Cueillie à froid par les Girondins de Bordeaux dimanche dernier (1-3), la formation stéphanoise doit absolument l’emporter en Principauté pour encore rêver d’Europe.

« On sait ce qu’on a fait. On reste sur sept matches sans défaite à l’extérieur. En face c’est Monaco. Ça va être compliqué mais on a fait des bons résultats contre trois des quatre premiers. J’attends quelque chose de grand à Monaco », révèle ainsi le technicien des Verts.