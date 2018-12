L’AS Saint-Etienne a finalement rendu les armes face à l’OGC Nice (1-1). Un match âpre et disputé (deux expulsions) qui permet cependant aux Verts de se hisser à la cinquième place du classement. Présent en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a analysé ce résultat nul.

« Le sentiment est mitigé, on avait une équipe un petit peu handicapée. Avant le match on aurait signé pour un point. Après le match, on se dit que mener à 11 contre 10 et après 2, 3 arrêts de Benitez, on pouvait sans doute le gagner. Mais on aurait pu le perdre aussi. On prend un point à l’extérieur, qu’on va essayer de bonifier avec la réception de Dijon samedi et on finira peut-être la phase aller avec trente points et un match en retard. Ce serait pas mal », a ainsi confié le technicien stéphanois.