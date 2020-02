La 27e journée de Ligue 1 se dispute ce week-end et pour finir en beauté, l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne vont s’affronter dimanche soir au Groupama Stadium pour un nouveau derby (21h, à suivre sur notre live commenté). Les deux formations viennent justement de dévoiler leur groupe et Claude Puel, l’entraîneur des Verts, a convoqué 21 joueurs.

Déjà écarté la week-end dernier pour le match face au Stade de Reims, Stéphane Ruffier est encore absent. Le capitaine des Verts Loïc Perrin ne figure pas non plus dans le groupe à cause d’une lésion musculaire. En revanche, le jeune Lucas Gourna-Douath (16 ans) est convoqué pour la première fois en équipe première.

Le groupe stéphanois :