La douzième journée de Ligue 1 se poursuit aujourd’hui et s’achève avec un beau duel entre l’AS Saint-Etienne et l’AS Monaco. Deux équipes qui remontent tout doucement au classement après des débuts mitigés.

A domicile, l’AS Saint-Etienne s’articule dans un 3-4-3 avec Stéphane Ruffier dans les cages. William Saliba, Timothée Kolodziejczak et Wesley Fofana forment la défense avec Mathieu Debuchy et Gabriel Silva sur les flancs. Le double pivot est constitué de Zaydou Youssouf et Yohan Cabaye alors que la ligne offensive est garnie par Romain Hamouma, Riyad Boudebouz et Denis Bouanga

De son côté, l’AS Monaco poursuit dans un 3-5-2 qui a fait ses preuves. Dans les buts, Benjamin Lecomte voit Jemerson, Kamil Glik et Benoît Badiashile prendre place devant lui. Les rôles de pistons sont assurés par Gelson Martins et Gil Dias. Aligné en sentinelle, Adrien Silva est placé aux côtés de Benjamin Henrichs et Aleksandr Golovin. Enfin, le duo d’attaque est composé de Wissam Ben Yedder et Baldé Keita.

Les compositions :

AS Saint-Etienne : Ruffier - Saliba, Fofana, Kolodziejczak - Debuchy, Youssouf, Cabaye, G. Silva - Boudebouz, Hamouma, Bouanga

AS Monaco : Lecomte - Jemerson, Glik, Badiashile - Martins, Henrichs, A.Silva, Golovin, Dias - Ben Yedder, Keita