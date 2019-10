« On essaye de résoudre nos propres problèmes et puis on a une certaine force de conviction. Je ne pense pas que ça change les choses. Un derby, il faut toujours le gagner. La pression est effectivement sur Saint-Etienne qui a changé d’entraîneur et qui jouera à domicile pour tenter de battre l’Olympique Lyonnais. À eux de jouer et nous, on va se défendre. (...) J’espère qu’ils ne l’ont pas fait (le changement d’entraîneur, ndlr) pour nous battre parce qu’ils vont être déçus (sourire) », a lâché Jean-Michel Aulas à Canal+ avant le derby. Un derby remporté par Claude Puel et les Verts. Après la rencontre, le président de l’OL s’est exprimé de nouveau sur son ancien coach.

