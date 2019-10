La neuvième journée de Ligue 1 se conclut en beauté ce soir avec le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais. Souvent animée, cette confrontation mettra surtout aux prises deux formations qui ont un besoin urgent de points.

A domicile, l’AS Saint-Etienne se présente dans un 3-5-2 avec Jessy Moulin dans les cages. Le portier des Verts peut compter sur William Saliba, Loïc Perrin et Timothée Kolodziejczak en défense. Riyad Boudebouz et Zaydou Youssouf accompagnent Yann M’Vila au cœur du jeu alors que les couloirs sont occupés par Denis Bouanga et Miguel Trauco. La ligne d’attaque est composée de Charles Abi et de Loïs Diony.

De son côté, l’Olympique Lyonnais opte pour un 3-4-1-2 avec Anthony Lopes dans les buts. Marcelo, Joachim Andersen et Fernando Marçal forment la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Léo Dubois et Rafael. Le double pivot est composé de Thiago Mendes et Lucas Tousart. Enfin, Houssem Aouar soutient Memphis Depay et Martin Terrier en attaque.

Les compositions :

AS Saint-Etienne : Moulin - Saliba, Moukoudi, Perrin, Kolodziejczak - Cabaye, M’Vila, Youssouf - Nordin, Khazri, Bouanga

Olympique Lyonnais : Lopes - Marcelo, Andersen, Marçal - Rafael, Mendes, Tousart, Dubois - Aouar - Terrier, Depay

