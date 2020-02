Mercredi soir, des bagarres entre supporters stéphanois et marseillais ont émaillé l’avant-match entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille. Une situation tendue qui a provoqué l’intervention des forces de l’ordre et le retour à Marseille des supporters olympiens. Interrogé par l’Equipe, le directeur général exécutif de la LFP Didier Quillot, a fustigé le comportement des supporters des deux camps.

« Je condamne bien sûr ce qui s’est passé hier (mercredi). Les violences qui se sont déroulées en dehors du stade Geoffroy-Guichard sont inacceptables. La préfecture de police a pris la bonne décision en ne faisant pas entrer les supporters marseillais dans l’enceinte. Je salue les forces de l’ordre qui ont évité des problèmes beaucoup plus graves, » a ainsi commenté Quillot. Ce dernier a également confirmé que la Ligue de Football Professionnel avait sollicité le Ministère de l’Intérieur pour une réunion sur la sécurité liée aux déplacements de supporters.