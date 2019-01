Après son match nul contre l’AS Monaco dimanche soir (1-1) à l’Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille se déplaçait à Saint-Etienne ce mercredi pour jouer un match en retard de la 17e journée de Ligue 1. Mais après l’ouverture du score de Strootman, les Phocéens ont pris l’eau puisque Khazri a inscrit un doublé pour offert la victoire aux Verts (2-1). Interrogé au coup de sifflet final, Bouna Sarr a livré ses premières impressions.

« C’est compliqué mais c’est surtout qu’on a cette balle de 2-1 pour reprendre l’avantage et on prend ce but dans les dernières minutes qui fait mal. C’est dommage, on a plutôt fait un match cohérent... C’est sûr qu’il y a du mieux, mais le plus important c’est de gagner des matches pour avoir des victoires. C’est vraiment dommage », a expliqué le latéral marseillais au micro de BeIn Sports.