Neal Maupay cartonne. Le Français a déjà inscrit 16 buts en 27 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot de Brentford (18e de Championship). Il a d’ailleurs mis 15 des 36 buts de son équipe cette saison en championnat. Et forcément, cela n’est pas passé inaperçu. D’après les informations du Sun, Aston Villa (10e de Championship) en pince clairement pour l’ancien joueur de l’OGC Nice.

Les Villans voient en lui le joueur capable de remplacer Tammy Abraham (Chelsea), qui était en prêt mais qui devrait filer à Wolverhampton toujours sous la forme d’un prêt. Il y a quelques jours, Maupay n’écartait pas un départ. « Oui, j’ai un contrat (jusqu’en 2021, ndlr) et je veux évidemment finir la saison. Mais vous savez, le football est fou. En ce moment, je dis "je veux rester à Brentford" mais parfois quelques joueurs disent "je vais rester", puis ils quittent le club. Mais moi, je veux rester ici et aider Brentford et voir comment ça se passe. »