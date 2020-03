Lundi, Jack Grealish (24 ans) faisait polémique en Angleterre pour ne pas avoir respecté, ce week-end, le confinement imposé par le Gouvernement britannique, seulement quelques heures après avoir incité ses fans à rester chez eux. Le capitaine d’Aston Villa avait même provoqué un accident au volant de sa voiture dans la banlieue de Birmingham. Après cet événement regrettable, l’élément offensif des Villans a présenté ses excuses par le biais d’une vidéo publiée sur son compte Twitter lundi soir.

« Je sais que c’est difficile pour tout le monde d’être enfermé à l’intérieur pendant si longtemps. J’ai reçu un appel d’un ami me demandant de lui rendre visite et j’ai stupidement accepté de le faire. Je ne veux pas que quiconque commette la même erreur que moi, alors j’invite évidemment tout le monde à rester à la maison et à suivre les règles et les directives de ce qu’on nous a demandé de faire. [...] J’espère que tout le monde peut accepter mes excuses et nous pouvons passer à autre chose », a notamment expliqué Jack Grealish. De son côté, Aston Villa, qui s’est dit « profondément déçu » par le comportement de son joueur, a indiqué, par le biais d’un communiqué, que son numéro 10 sera condamné à une amende. Le montant de celle-ci sera versé à une oeuvre caritative.