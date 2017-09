Après de longs mois d’attente et des clashs, Diego Costa va pouvoir enfin avoir gain de cause. Le joueur qui n’entre pas dans les plans de Chelsea devrait, sauf retournement de situation de dernière minute, rejoindre l’Atlético Madrid. AS parle d’un montant de 60 millions d’euros bonus compris.

La Cadena COPE révèle ce jeudi que l’Epsagnol va annoncer dans les prochaines heures la venue de Diego Costa. L’attaquant ibérique est attendu ce samedi 23 septembre dans la capitale espagnol pour participer à ses premiers entraînements. Il ne pourra pas jouer jusqu’au mois de janvier, puisque l’Atlético Madrid est interdit de recrutement.