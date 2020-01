Plus les jours passent, et plus Thomas Lemar se rapproche de la sortie du côté de l’Atlético de Madrid. Invité publiquement à quitter les Colchoneros par son entraîneur, Diego Simeone, le 3 janvier dernier, l’international français suscite l’intérêt de Tottenham, comme nous vous l’avions révélé le 2 janvier. La position des Spurs, qui ont déjà lancé les discussions avec l’Atlético, se précise d’ailleurs de plus en plus.

Selon les informations du quotidien britannique The Independent, un prêt payant tournant autour de 6 M€ est à l’étude entre Tottenham et l’Atlético de Madrid pour Thomas Lemar. Pour rappel, le club entraîné par José Mourinho ne dispose pas des fonds nécessaires pour un transfert sec au mois de janvier et privilégie donc un prêt au cours du mercato hivernal, avec une option d’achat fixée à 60 M€. À noter qu’Arsenal serait toujours attentif à ce dossier. L’ancien joueur de l’AS Monaco, qui avait rejoint le club madrilène en juillet 2018 pour 70 M€, est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Colchoneros.